Минздрав предлагает ответить на вопросы для улучшения качества медицинского обслуживания

Минздрав запустил опрос для россиян. Ведомство составило вопросы, ответы на которые, по его мнению, помогут улучшить качество услуг. Принять участие в опросе могут жители сельской местности и небольших городов через свой аккаунт в госуслугах, сообщили в Минздраве.

Опрос — одна из ступенек программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионах. Предполагается, что ответы дадут понять, с каких модернизаций следует начать. Вопросы касаются отдалённости медицинских учреждений, дорог к ним и самой обстановки в пунктах оказания помощи. Также система интересуется, насколько вам как пациенту важны капитальный ремонт, количество персонала, наличие медицинского транспорта и обновление оборудования.

Есть проблемы и у амурского здравоохранения. Так, в селе Стойба Селемджинского района Амурской области больница находится в деревянном здании, но к концу года обещали ввести в эксплуатацию новое.

В августе штраф за отсутствие ремонта получила больница в Октябрьском районе, пациенты пожаловались на трещины и щели в стенах и полу. В дело вмешалась прокуратура.

В конце лета стало известно о необходимости ремонта кровли и новой мебели в Бурейской больнице.