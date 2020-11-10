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10ноября
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сегодня, 13:28 5

Минздрав предлагает ответить на вопросы для улучшения качества медицинского обслуживания

Минздрав предлагает ответить на вопросы для улучшения качества медицинского обслуживания
Фото: pixabay.com

Минздрав запустил опрос для россиян. Ведомство составило вопросы, ответы на которые, по его мнению, помогут улучшить качество услуг. Принять участие в опросе могут жители сельской местности и небольших городов через свой аккаунт в госуслугах, сообщили в Минздраве.

Опрос — одна из ступенек программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионах. Предполагается, что ответы дадут понять, с каких модернизаций следует начать. Вопросы касаются отдалённости медицинских учреждений, дорог к ним и самой обстановки в пунктах оказания помощи. Также система интересуется, насколько вам как пациенту важны капитальный ремонт, количество персонала, наличие медицинского транспорта и обновление оборудования.

Есть проблемы и у амурского здравоохранения. Так, в селе Стойба Селемджинского района Амурской области больница находится в деревянном здании, но к концу года обещали ввести в эксплуатацию новое.

В августе штраф за отсутствие ремонта получила больница в Октябрьском районе, пациенты пожаловались на трещины и щели в стенах и полу. В дело вмешалась прокуратура.

В конце лета стало известно о необходимости ремонта кровли и новой мебели в Бурейской больнице.

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#здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    А какие могут быть вопросы?! Количество больниц в России в 1990м году - 12 тысяч, в 2000м - 10,7 тысяч, сейчас чуть больше 5 тысяч. Путлер отлично справляется с задачей!

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    1 час назад

    В медицине кашмар.А еще и ковид.Все площадя проданы.Кто позволил.Надо чтобы губернатор встал в очередь в любой поликлинике и сразу бы все оценил.А вообщем просто бардак.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Нам в 3 поликлинике не могут инвалиду нормально лекарства выписать..3 неделю уже. А лекарство нам надо каждый день пить.Все силы видимо уходят на борьбу с ковидом.Не могут нормально заполнить бланк.

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Зашла на госуслуги,никого опроса не нашла.

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    Министерство не существующего, разваленного здравоохранения. Тут не вопросы задавать надо, тут давно уже пора задуматься о возврате к опыту социалистического устройства государства! Буржуи народ загоняют в могилы!!!!

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