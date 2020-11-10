В Благовещенске район ТЭЦ завтра останется без света
В среду, 11 ноября, в Благовещенске отключат электроэнергию в районе городской ТЭЦ.
Неотложные ремонтные работы проведут на ВЛ 10 кВ фидер 38 ПС «Западная». Это необходимо для исключения аварийного прекращения электроснабжения и повышения качества поставляемой электроэнергии.
Свет отключат в домах на улицах Загородной, Студенческой, Промышленной, Энергетической, Красноармейской с 9:00 до 14:00 11 ноября, сообщают Амурские электрические сети.
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