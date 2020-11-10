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10ноября
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сегодня, 13:12 0

В Благовещенске район ТЭЦ завтра останется без света

В Благовещенске район ТЭЦ завтра останется без света
Фото: pixabay.com

В среду, 11 ноября, в Благовещенске отключат электроэнергию в районе городской ТЭЦ.

Неотложные ремонтные работы проведут на ВЛ 10 кВ фидер 38 ПС «Западная». Это необходимо для исключения аварийного прекращения электроснабжения и повышения качества поставляемой электроэнергии.

Свет отключат в домах на улицах Загородной, Студенческой, Промышленной, Энергетической, Красноармейской с 9:00 до 14:00 11 ноября, сообщают Амурские электрические сети.

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#ЖКХ

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