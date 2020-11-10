Стали известны результаты экспертизы утонувшей в бассейне дочери Владимира Конкина
Стали известны результаты экспертизы тела дочери актёра Владимира Конкина. У Софии Конкиной были выявлены заболевания сердца, которые могли стать причиной потери сознания в бассейне, пишет «Московский комсомолец».
Судмедэксперты установили, что смерть Софии наступила в результате асфиксии (удушья). Это говорит о том, что девушка захлебнулась в бассейне. Однако не ясно, могла ли она утонуть сразу, учитывая, что хорошо плавала, или потеряла сознание в воде.
Каких-либо криминальных следов гибели дочери Конкина не обнаружено. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в её крови, количество которого соответствует опьянению средней степени.
Также судмедэксперты обнаружили целый ряд болезней сердечно-сосудистой системы в организме Софии. Возможно, именно они вкупе с алкоголем и физическими нагрузками стали истинной причиной смерти дочери Владимира Конкина.
Представитель актёра Юлия Нитченко заявила, что связь выявленных заболеваний с гибелью Софии Конкиной станет известна после допроса судмедэксперта, который проводил исследование.
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