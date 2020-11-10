Стали известны результаты экспертизы утонувшей в бассейне дочери Владимира Конкина

Судмедэксперты установили, что смерть Софии наступила в результате асфиксии (удушья). Это говорит о том, что девушка захлебнулась в бассейне. Однако не ясно, могла ли она утонуть сразу, учитывая, что хорошо плавала, или потеряла сознание в воде.

Каких-либо криминальных следов гибели дочери Конкина не обнаружено. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в её крови, количество которого соответствует опьянению средней степени.

Также судмедэксперты обнаружили целый ряд болезней сердечно-сосудистой системы в организме Софии. Возможно, именно они вкупе с алкоголем и физическими нагрузками стали истинной причиной смерти дочери Владимира Конкина.

Представитель актёра Юлия Нитченко заявила, что связь выявленных заболеваний с гибелью Софии Конкиной станет известна после допроса судмедэксперта, который проводил исследование.