Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:36 5

Амурские полицейские в 2020 году раскрыли на 23 процента больше преступлений

Амурские полицейские в 2020 году раскрыли на 23 процента больше преступлений
Фото: 28.мвд.рф

10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Амурским полицейским есть чем гордиться.

С начала 2020 года сотрудниками МВД раскрыто около 7 тысяч противоправных деяний. Пресечено более 1,5 тысячи наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято около 1,5 тонны наркотических средств и психотропных веществ. Сотрудники полиции установили местонахождение более 1,7 тысячи граждан, пропавших без вести. Задержали более 550 лиц, находящихся в розыске за совершение преступлений.

— Полицейскими раскрыто на 23 процента больше преступлений, чем в прошлые годы. И это в непростых условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Органами внутренних дел реализованы многочисленные акции и иные мероприятия по противостоянию пандемии. В настоящее время эта работа продолжается, как и по другим приоритетным направлениям, среди которых борьба с правонарушениями в сфере айти-технологий, коррупцией и экстремизмом, — сообщил начальник управления МВД России по Амурской области генерал-майор полиции Константин Носков.

Просмотров всего: 354

#криминал

распечатать


Общество 5

Амурчанин выстрелил в телевизор из ружья в хабаровской гостинице
В России и мире

Под Воронежем солдат-срочник расстрелял троих сослуживцев
В России и мире 1

В Подмосковье гастарбайтер убил двух женщин при расчете за ремонт
Общество 5

83-летний житель Райчихинска перевёл мошенникам больше двух миллионов рублей
Комментарии
Показать все (5)
  • dikan

    dikan
    2 часа назад

    Да уж, Амурским полицейским действительно есть чем похвастаться в части Лени)))

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Почему в отчетах не фигурируют количество крышуемых оборотнями? Или это информация не для СМИ?

  • Sasha028

    Sasha028
    1 час назад

    Это наверно с учётом тех, кто маски не носил)))

  • Виктор Юрьевич

    Виктор Юрьевич
    55 минут назад

    От всей души поздравляю с профессиональным праздником сотрудников УВД, ветеранов, желаю оперативной удачи, крепкого иммунитета, взаимопонимания в семьях.Добра ВАМ коллеги и терпения.

  • Канолга

    Канолга
    10 минут назад

    Дмитрий Русский, если есть такая информация почему не написать сразу в Прокуратуру ? А то взяли моду "пукнуть" в комментах или в Инстаграм и довольны. А как коснется лично бегом в полицию спасите-помогите

Показать все (5)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь