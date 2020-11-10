Амурские полицейские в 2020 году раскрыли на 23 процента больше преступлений

10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Амурским полицейским есть чем гордиться.

С начала 2020 года сотрудниками МВД раскрыто около 7 тысяч противоправных деяний. Пресечено более 1,5 тысячи наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято около 1,5 тонны наркотических средств и психотропных веществ. Сотрудники полиции установили местонахождение более 1,7 тысячи граждан, пропавших без вести. Задержали более 550 лиц, находящихся в розыске за совершение преступлений.

— Полицейскими раскрыто на 23 процента больше преступлений, чем в прошлые годы. И это в непростых условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Органами внутренних дел реализованы многочисленные акции и иные мероприятия по противостоянию пандемии. В настоящее время эта работа продолжается, как и по другим приоритетным направлениям, среди которых борьба с правонарушениями в сфере айти-технологий, коррупцией и экстремизмом, — сообщил начальник управления МВД России по Амурской области генерал-майор полиции Константин Носков.