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10ноября
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сегодня, 12:51 2

Россиянку высадили из самолета за нарушение масочного режима

Россиянку высадили из самолета за нарушение масочного режима
Фото: pixabay.com

Представители компании «Аэрофлот» сняли с рейса женщину, которая находилась на борту самолёта без маски. Во время разговора с полицейскими и представителями авиакомпании она её всё-таки надела, но ситуацию это не спасло. Женщине пришлось покинуть воздушное судно.

Сама нарушительница режима утверждает, что сняла маску, чтобы выпить таблетки, сообщает в своём инстаграм-аккаунте новостной навигатор @runews24_ru.

На видео, которое снимала сама девушка, видно, что с представителем авиакомпании и полицейским она разговаривает уже в маске. Она утверждает, что в самолёт заходила в маске и это можно проверить по камерам. Сняла её, чтобы выпить таблетку, так как стюардесса сказала, что можно находиться без маски во время приёма пищи.

При этом пассажирка говорит, что выгоняют её из самолёта насильно. На кадрах видео этого нет. В свою очередь представитель авиакомпании рассказал, что командир корабля обращался к ней по-хорошему. Полицейскому, который пришёл вместе с представителем авиакомпании, женщина заявила, что о постановлении про масочный режим она ничего не знает.

В связи со сложной эпидобстановкой российские авиакомпании начали предлагать вместе с покупкой билетов застраховаться от заболевания коронавирусом в поездке. В случае, если пассажир попадёт потом в больницу, выплата составит 50 тысяч рублей.

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#закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Аэрофлот будет выплачивать за заражение в самолете?! А как доказать заражение в самолете?!

    Аэрофлот отказал в выплатах семье пилота, умершего во время полета, потому что "Он умер не за штурвалом, а на полу, когда ему оказывали помощь"

  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    на опу памперсы еще не обязали одевать?ведь при перже заражение точно так-же происходит,только вернее - унюхал - беги теститься

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