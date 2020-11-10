Россиянку высадили из самолета за нарушение масочного режима

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Представители компании «Аэрофлот» сняли с рейса женщину, которая находилась на борту самолёта без маски. Во время разговора с полицейскими и представителями авиакомпании она её всё-таки надела, но ситуацию это не спасло. Женщине пришлось покинуть воздушное судно.

Сама нарушительница режима утверждает, что сняла маску, чтобы выпить таблетки, сообщает в своём инстаграм-аккаунте новостной навигатор @runews24_ru.

На видео, которое снимала сама девушка, видно, что с представителем авиакомпании и полицейским она разговаривает уже в маске. Она утверждает, что в самолёт заходила в маске и это можно проверить по камерам. Сняла её, чтобы выпить таблетку, так как стюардесса сказала, что можно находиться без маски во время приёма пищи.

При этом пассажирка говорит, что выгоняют её из самолёта насильно. На кадрах видео этого нет. В свою очередь представитель авиакомпании рассказал, что командир корабля обращался к ней по-хорошему. Полицейскому, который пришёл вместе с представителем авиакомпании, женщина заявила, что о постановлении про масочный режим она ничего не знает.

В связи со сложной эпидобстановкой российские авиакомпании начали предлагать вместе с покупкой билетов застраховаться от заболевания коронавирусом в поездке. В случае, если пассажир попадёт потом в больницу, выплата составит 50 тысяч рублей.