«Зелёный день» от Сбера: сервисы компании на два года по годовой цене

В понедельник, 9 ноября, прошла пресс-конференция первого заместителя председателя правления ПАО «Сбербанк» Льва Хасиса. Больше двухсот журналистов страны узнали, как в этом году пройдёт «Зелёный день».

В этом году Сбербанк отметит 179-ю годовщину со дня образования. Накануне праздника компания запускает дни максимальных скидок на свои продукты и сервисы. Это происходит третий год подряд – впервые акция с символическим названием «Зелёный день» прошла в 2018 году.

– В этом году мы празднуем свой день рождения под девизом: «В наш день рождения сделайте подарок себе» или «Позвольте сделать подарок для вас». Акция для частных клиентов пройдёт 11 и 12 ноября. Для корпоративных клиентов – с 11 по 17 ноября. Впервые мы провели «Зелёный день» в 2018 году и увидели, что после его завершения миллионы людей по всей стране и десятки наших бизнес-партнёров были очень довольны его итогами, – начал своё общение с журналистами Лев Аронович.

Учитывая ситуацию с пандемией, акцент в «Зелёном дне» Сбер сделал на предложения, которыми можно воспользоваться дистанционно.

Так, по уникальной стоимости можно будет оформить СберПрайм — подписку, дающую скидки на услуги Okko, СберЗвука, Delivery Club, СберМаркета, СБЕР ЕАПТЕКИ, Ситимобила, СберМобайла и СберДиска.

– Наш флагманский продукт – это сервис подписки на самые интересные продукты экосистемы Сбер – СберПрайм. Музыкальный и видеостриминг, сервис электронной коммерции, delivery-club, такси и другие. Мы его представили недавно, буквально месяц назад и предложили уникальную цену: 999 рублей в год. В рамках грядущего «Зелёного дня» эту подписку можно будет оформить за те же 999 рублей, но уже на два года, – рассказал Лев Хасис.

На вопросы журналистов, что даст такая подписка рядовому жителю, Лев Аронович объяснил:

– Человек получает 40 миллионов музыкальных треков. Бесплатные несколько десятков тысяч фильмов на сервисе OKKO и платное кино по сниженной цене. Товары по цене магазинов, без оплаты доставки. Ведь Сбермаркет тоже входит в этот комплексный продукт.

При одобренной ипотеке в Сбере можно выбрать недвижимость с дисконтом в более чем 600 ЖК в России, участвующих в акции на DomClick.ru, а потом застраховать новую или имеющуюся недвижимость с выгодой 40 % по страховым программам «СберСтрахование».

Скидки и специальные условия готовы предложить более 170 партнёров, среди них: «Дочки-Сыночки», Xiaomi, «220 Вольт», «Эльдорадо», Lamoda, «Победа», «Газпром нефть», «Детский мир», Huawei и другие.

Для того чтобы получить лучшие скидки на «Зелёный день» раньше других, необходимо выполнить три простых действия. В период со 2 по 10 ноября авторизоваться на sber.ru по Сбер ID. Чтобы получить ещё больше скидок, необходимо будет заполнить анкету о своих интересах и оставить адрес электронной почты, чтобы вам напомнили о начале распродажи. А если пригласите друга на страницу «Зелёного дня», то выполнение этого шага подарит вам ещё несколько предложений. Все полученные за каждый из шагов скидки будут храниться в личном кабинете на странице sber.ru/179. Воспользоваться ими можно будет 11 и 12 ноября.

11 ноября, в первый день праздника, на сайте sber.ru будут проходить трансляции с популярными блогерами, которые расскажут о всех новинках Сбера и о самых интересных предложениях.

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