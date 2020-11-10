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10ноября
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сегодня, 12:21 3

Амурские судебные приставы теперь принимают дистанционно

Амурские судебные приставы теперь принимают дистанционно
Фото: pixabay.com

В Амурской области управление ФССП рекомендует связываться с ведомством дистанционно. Подать электронное обращение можно на сайте ведомства. В «Интернет-приёмной» можно также проверить статус рассмотрения обращения.

— В каждом отделении судебных приставов есть ящики для обращений. Связаться с сотрудником ведомства можно по телефонам в разделе «Контакты». А в разделе «Банк данных исполнительных производств» можно узнать о наличии задолженности, — сообщает пресс-служба управления ФССП по Амурской области.

Также работает горячая линия для граждан, чьи персональные данные совпали с данными должников: 8(4162) 59-90-50.

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#коронавирус #соцзащита

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Комментарии
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  • OT

    OT
    3 часа назад

    Дистанционно и полиция арестовывать будет и в изолятор пощать дистанционно?

  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Про телефон прямо насмешили! Кто-нибудь когда-нибудь пробовал дозвониться до ССП по телефону? Они никогда не берут трубку. НИКОГДА!

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    2 часа назад

    Про телефон прямо насмешили! Кто-нибудь когда-нибудь пробовал дозвониться до ССП по телефону? Они никогда не берут трубку. НИКОГДА!

    Полностью солидарна. Уже 1,5 года пытаюсь найти следы своих исполнительных листов, но увы.

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