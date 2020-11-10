Амурские судебные приставы теперь принимают дистанционно

— В каждом отделении судебных приставов есть ящики для обращений. Связаться с сотрудником ведомства можно по телефонам в разделе «Контакты». А в разделе «Банк данных исполнительных производств» можно узнать о наличии задолженности, — сообщает пресс-служба управления ФССП по Амурской области.

Также работает горячая линия для граждан, чьи персональные данные совпали с данными должников: 8(4162) 59-90-50.