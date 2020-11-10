Под Воронежем солдат-срочник расстрелял троих сослуживцев

В пресс-службе сообщили, что около 5 утра военнослужащий из состава суточного наряда по парку открыл стрельбу по проверяющим, в результате чего был убит офицер и два солдата-срочника.

Как стало известно, нападавшим был Антон Макаров 2000 года рождения. Причиной стрельбы называют конфликт рядового с проверяющим офицером.

Позже стало известно, что нападавший был задержан после угона машины недалеко от посёлка Землянский.