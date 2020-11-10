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10ноября
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сегодня, 11:53 0

Под Воронежем солдат-срочник расстрелял троих сослуживцев

Под Воронежем солдат-срочник расстрелял троих сослуживцев
Фото: gazeta.ru

Под Воронежем военнослужащий одной из воинских частей открыл стрельбу и убил троих сослуживцев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В пресс-службе сообщили, что около 5 утра военнослужащий из состава суточного наряда по парку открыл стрельбу по проверяющим, в результате чего был убит офицер и два солдата-срочника.

Как стало известно, нападавшим был Антон Макаров 2000 года рождения. Причиной стрельбы называют конфликт рядового с проверяющим офицером.

Позже стало известно, что нападавший был задержан после угона машины недалеко от посёлка Землянский.

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#военные #криминал #происшествия

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