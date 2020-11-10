В Свободном строят микрорайон на 5 тысяч жителей

В Свободном строят микрорайон для работников компании «Газпром», новые дома рассчитаны на 5 тысяч человек. Первые новосёлы заедут в квартиры уже в 2021 году. Масштабная стройка идёт по заказу компании «Газпром трансгаз Томск», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Всего в новом микрорайоне построят 36 таунхаусов и 42 многоквартирных дома — это в общей сложности 2 142 квартиры. Также на территории нового жилого комплекса построят поликлинику для взрослых и детей, детский сад на 350 мест и школу на 900 учеников. Для занятий портом построят универсальный спортивно-тренировочный комплекс с ледовой ареной, спортивным бассейном, залами для волейбола, баскетбола, хореографии, тренажёрным залом, боулингом, бильярдом, рестораном и кафетерием. Здесь же построят Центр культуры и досуга с двумя залами, детской игровой зоной и творческими студиями.

На первых этажах жилых домов разместят паспортный стол, почту, аптечные пункты, магазины, отделения банков, авиакассу, железнодорожные и автобусные кассы, отделение полиции. Для жителей микрорайона построят автостоянки, автомойки, шиномонтаж, торговый комплекс, апарт-отель и даже пожарное депо. Завершить все стройки обещали к 2024 году. Посещать социальные объекты смогут все жители города.