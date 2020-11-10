В России введут экзамен на получение охотничьего билета

«Проект федерального закона распространяется на тех, кто получает охотничий билет впервые. Он обязывает граждан пройти проверку на знание требований охотминимума. Экзамен будет включать требования правил охоты, техники безопасности на охоте и основы биологии диких животных. Изменения позволят «уменьшить количество и тяжесть несчастных случаев на охоте», — сказано в пояснении к проекту Минприроды.

Проверка знаний охотников позволит уменьшить вред природе, уверены чиновники. Охотникам придётся изучить требования к видам, полу и возрасту добываемых животных, а также требования к способам их добычи. Проверку знаний для получения билета будут проводить региональные власти. На местах сформируют перечень вопросов для тестирования.

Заявление на получение билета можно подать в МФЦ или на портале госуслуг. Сегодня в России более 4,5 миллиона охотников. Охотбилет даёт право на получение разрешения владения спортивным и охотничьим огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием, а также пневматическим охотничьим оружием. Для этого охотнику необходимо подтверждение от медиков, заключение комиссии об уровне знаний по технике безопасности использования и хранения оружия.