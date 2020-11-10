Россиянам предлагают с авиабилетом оформить страховку от COVID-19

Авиаперевозчики отметили, что страховка от заболевания коронавирусом на борту самолёта пользуется популярностью. При оформлении билетов галочка на страховании стоит автоматически, но при желании её можно убрать. В среднем страховка обойдётся в 200-300 рублей.