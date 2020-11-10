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сегодня, 11:22 1

Россиянам предлагают с авиабилетом оформить страховку от COVID-19

Россиянам предлагают с авиабилетом оформить страховку от COVID-19
Фото: pixabay.com

Авиакомпании начали предлагать с покупкой билетов застраховаться от заболевания коронавирусом в поездке. В случае, если пассажир попадёт потом в больницу, выплата составит 50 тысяч рублей. Фиксированную сумму можно получить один раз в течение 14 дней с даты перелёта, рассказали в «Известиях».

Авиаперевозчики отметили, что страховка от заболевания коронавирусом на борту самолёта пользуется популярностью. При оформлении билетов галочка на страховании стоит автоматически, но при желании её можно убрать. В среднем страховка обойдётся в 200-300 рублей.

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#транспорт #туризм

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    7 минут назад

    Так как попасть в больницу даже при наличии ковида практически невозможно, то авиакомпании придумали совершенно без убыточный бизнес по продаже воздуха за 200-300 руб. Молодцы. Миллион страховок продали, 300 лямов заработали.

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