Россиянам предлагают с авиабилетом оформить страховку от COVID-19
Авиакомпании начали предлагать с покупкой билетов застраховаться от заболевания коронавирусом в поездке. В случае, если пассажир попадёт потом в больницу, выплата составит 50 тысяч рублей. Фиксированную сумму можно получить один раз в течение 14 дней с даты перелёта, рассказали в «Известиях».
Авиаперевозчики отметили, что страховка от заболевания коронавирусом на борту самолёта пользуется популярностью. При оформлении билетов галочка на страховании стоит автоматически, но при желании её можно убрать. В среднем страховка обойдётся в 200-300 рублей.
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