В Подмосковье гастарбайтер убил двух женщин при расчете за ремонт

Истекающая кровью девочка смогла позвонить другу семьи. Она рассказала, что ранена, а мама и бабушка все в крови. Мамин друг вызвал «скорую помощь» и полицию.

К сожалению, помощь опоздала, к приезду «скорой» женщины были уже мертвы. Девочка в тяжелом состоянии госпитализирована.

Мотивом убийства называют бытовой конфликт. По данным следствия, Жасуржон Усмонов работал на ремонте дома Борковской, в субботу должен был состояться расчет между ним и хозяйкой дома. Возможно, именно на этой почве произошел конфликт, после чего преступник убил женщин. Девочка пыталась спрятаться, но убийца нашел её. После этого он забрал из дома все ценности и скрылся.

Было установлено, что Усмонов уже ранее был судим за грабёж. Он делился со своими друзьями, что после расчета уедет в Таджикистан.