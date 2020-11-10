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10ноября
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сегодня, 10:54 0

В Амурской области можно получить любые консультации в ПФР через колл-центр

В Амурской области можно получить любые консультации в ПФР через колл-центр
Фото: pixabay.com

Амурчанам рекомендуют обращаться Пенсионный фонд по номерам колл-центра 8 (800) 600-02-38, 8 (4162) 202-400. У специалистов можно оставить и заявку на необходимые документы. Идти на приём в клиентскую службу фонда лучше только при крайней необходимости и по предварительной записи.

— Колл-центр ПФР работает по будням с 08:00 до 17:00 без обеда. Сотрудники также обрабатывают звонки, поступающие в нерабочее время. Им можно задать вопросы о пенсионном обеспечении, маткапитале, услугах ПФР и так далее, — сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.

Получить консультации жители региона могут и по номерам «горячих линий» территориальных органов ПФР по месту жительства. Также можно направить обращение онлайн или по почте.

Напоминаем, что воспользоваться практически любой услугой ПФР можно на сайте или на портале Госуслуг.

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#жизнь #пенсии #соцзащита

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