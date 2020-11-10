В Благовещенске собирают информацию о самых выдающихся жителях города

Фото: admblag.ru

Благовещенск готовится к своему 165-летию. К юбилейной дате в городе готовят реализацию просветительско-краеведческого проекта «Самый-самый Благовещенск». Благодаря ему у областного центра постепенно появится новый образ уникального города, где жили и живут выдающиеся личности.

Сейчас библиотеки Благовещенска ведут работу по созданию перечня имен самых-самых благовещенцев. Пока в списке около 120 человек.

— Это писатели, поэты, художники, артисты, медики, строители, спортсмены, педагоги, военные, которые внесли значительный вклад в развитие города Благовещенска. Они меняли жизнь России, а порой и всего мира. Имена некоторых из них уже увековечены на мемориальных досках, в названиях улиц, наименованиях учреждений и организаций. Но примерно две трети из них — малоизвестны широкому кругу горожан, их имена до сих пор не были увековечены. В пример можно привести нашего земляка Дмитрия Николаевича Пешкова, полковника императорской армии, который за 193 дня совершил конный переход из Благовещенска до Санкт-Петербурга, — рассказала Александра Бородина, директор муниципальной информационной библиотечной системы.

Дополнить перечень великих благовещенцев могут и сами жители города. Для этого нужно прислать имена, информацию о земляках и фотографии на адрес электронной почты муниципальной библиотечной системы adm@biblioblag.ru.

В городе планируют проводить поэтапную работу по мемориализации имен самых-самых благовещенцев. Есть задумка изготовить календарь с портретами и информацией о выдающихся личностях. Имена великих земляков хотят присваивать организациям, учреждениям, творческим коллективам.

Продумываются также варианты размещения в городском пространстве информации об уникальных фактах, исторических событиях и известных горожанах.

— Мы предлагаем к реализации ещё один просветительский проект. Его название — «Город, улица, квартал: история места». Сейчас попробуем воплотить эту идею на территории конкретного квартала, где находится библиотека «Центральная». Предлагаю разместить информацию об истории этого района на автобусной остановке. Это место скопления жителей квартала. Информация об истории этого места и этого квартала предназначена как раз для жителей района, — рассказала Елена Пастухова, руководитель центра «Народный музей».

Популяризировать имена земляков, уникальные исторические события и факты о Благовещенске предложил мэр города Олег Имамеев. Концепция проекта разработана на основе игры «Самый-самый Благовещенск», созданной Яной Стародуб-Афанасьевой, сообщает администрация Благовещенска.