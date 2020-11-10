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10ноября
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сегодня, 10:20 0

Амурские студенты борются за 10 тысяч долларов и поездку в Китай

Амурские студенты борются за 10 тысяч долларов и поездку в Китай
Фото: pixabay.com

Два студента из Амурской области показали высокие результаты в первом этапе и прошли во второй тур евразийских соревнований в сфере информационно-коммуникационных технологий Huawei Honor Cup-2020.

В международном мероприятии «Модели и методы искусственного интеллекта» и «Спортивное программирование» Амурскую область представляют студентка БГПУ Полина Акулова и студент Дальневосточного ГАУ Алексей Бессарабов. Во втором этапе участвуют 667 человек, отобранных из 20 тысяч претендентов. Соревнуются студенты из шести стран — России, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана. Финалисты будут бороться за приз — 10 тысяч долларов и поездку в Китай.

«Финальный этап соревнований и награждение самых талантливых участников, показавших лучшие результаты в восьми номинациях, состоится в онлайн-формате в декабре этого года. Принять участие в финале смогут не только победители отборочных этапов, но и все желающие, интересующиеся ИКТ, — для гостей будут организованы интерактивы, конкурсы и другие развлекательные активности», – сообщают организаторы.

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#жизнь #образование

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