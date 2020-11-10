Владимир Зеленский заболел коронавирусом

Он отметил, что, несмотря на карантинные мероприятия, получил положительный тест на COVID-19. По словам Зеленского, он чувствует себя хорошо и продолжит работать на изоляции.

Супруга президента уже переболела коронавирусом в июле. Елена Зеленская лечилась амбулаторно, но позже попала в больницу с пневмонией. Тогда Владимир Зеленский также прошел двухнедельный карантин, но ни у него, ни у детей вирус не был выявлен.

По данным Минздрава, с марта на Украине СOVID-19 обнаружен у 469 018 человек, выздоровели 209 143 заболевших, умерли 8565.

На данный момент на Украине в связи с ростом заболеваемости коронавирусом запрещены все плановые операции и госпитализации.