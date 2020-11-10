Японский журавль из Муравьёвского парка отправился в свой первый полёт на юг

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Журавлёнок из Муравьёвского парка, выпущенный на волю, загостился в Приамурье. Учёные уже начали переживать за малыша, но он, наконец, решился на долгий перелёт.

Японский журавль, которого этой весной амурские биологи пометили передатчиком и выпустили из вольера Муравьёвского парка, вчера отправился на юг. Об этом в своём инстаграм-аккаунте рассказал эколог Антон Сасин.

— Поначалу журавль практически всё лето и начало осени жил на полях Тамбовского района, а в октябре перелетел в Ивановский район и долгое время находился недалеко от села Ивановка. Уже выпал снег, и температура ночью опускалась ниже 10 градусов, а птенец журавля — ему 1,5 года — не спешил улетать. Мы уже начали за него переживать и собирались поехать поискать его, но данные с передатчика наконец-то показали, что он отправился в своё первое путешествие на зимовку, — написал учёный.

За один день птица преодолела больше 250 километров. Орнитологи Приамурья не знают — полетит птенец на юг один или найдёт попутчиков среди диких журавлей. Но обычно, отмечает учёный, взрослые птицы показывают дорогу на зимовку неопытным птенцам.

Антон Сасин отметил, что наблюдение за птенцом продолжается.

Краснокнижные аисты и журавли улетели на зимовку из амурских заказников ещё в конце октября.

В начале ноября амурчане забеспокоились о судьбе оставшихся в Приамурье перелётных птиц — люди видели краснокнижных пернатых в Свободненском районе. Кто-то даже сообщил о гибели лебедей и журавлей. Однако, к счастью, факты гибели птиц не подтвердились.