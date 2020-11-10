В приюте в Иркутской области зоозащитники нашли замороженные трупы собак

Пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что по выявленному факту в прокуратуру региона поступило заявление с приложенными видеоматериалами от общественного инспектора в сфере обращения с животными. Кроме того, правозащитники направили письмо в Главное управление МВД России по Иркутской области для проверки фактов жестокого обращения с животными в отношении ООО «Пять звезд». В случае, если по итогу проверки факт жестокого обращения подтвердится, то владельцу приюта грозит уголовная ответственность.

8 ноября жители Иркутской области создали петицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности руководство ООО «Пять звезд» за жестокое обращение с бездомными животными. В петиции указано, что «собаки и кошки содержатся без воды и еды, большая часть из них больны. В вольерах с живыми собаками находятся трупы павших особей. Ветеринарная помощь не оказывается». Сейчас местные зоозащитники активно изымают измученных голодом и жаждой животных из приюта, сообщает irk.ru.

Напомним, что в Приамурье в январе 2019 года был выявлен похожий случай жестокого обращения с животными. В редакцию Амур.инфо прислали видео, снятое в приюте «Дружок» в селе Чигири. Запись сделали местные жители, которые беспрепятственно прошли на территорию «собачьего Освенцима». На предоставленных видеоматериалах были голодные и худые собаки, а также большое количество трупов животных.

Это видео вызвало большой общественный резонанс. На change.org размещали петицию с требованием наказать виновных в гибели собак в приюте, прокуратура возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. В ходе расследования зооактивисты устраивали пикет с требованием осуществления законного правосудия по уголовному делу в отношении хозяина приюта «Дружок» Вячеслава Золотарева. Итогом длительного судебного процесса стало закрытие приюта в селе Чигири, смещение с должности ответственного за проверку приюта сотрудника мэрии. Вячеслава Золотарева, хозяина приюта, суд признал виновным в гибели собак и осудил на 3 года колонии-поселения.