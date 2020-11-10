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10ноября
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сегодня, 09:30 1

Мэр Владивостока заразился COVID-19

Мэр Владивостока заразился COVID-19
Фото: konkurent.ru

Глава Владивостока Олег Гуменюк находится на больничном.

У мэра подтвердился диагноз «коронавирус». Проходит он курс лечения дома или был госпитализирован, в администрации не уточнили.

Мэрия Владивостока приостановила личный приём граждан с 3 ноября. Обязанности главы города теперь исполняет Наталья Соколова, первый заместитель Олега Гуменюка.

Олег Гуменюк нередко появлялся на организованных мероприятиях без средств индивидуальной защиты. Так, без маски и перчаток он был на первом фестивале «В_город», а в сентябре пробовал национальные блюда на фестивале «Меридиан дружбы», пишут dvnovosti.ru.

В июне коронавирусом заболел мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Глава Благовещенска Олег Имамеев переболел COVID-19 в начале октября. Мэр города лечился дома, соблюдая самоизоляцию. Уже в середине октября он вернулся к работе.

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#коронавирус #городская власть

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    25 минут назад

    популярная мэрская болезнь

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