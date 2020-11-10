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10ноября
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сегодня, 08:38 5

На территории Армении азербайджанскими военными сбит российский вертолёт

На территории Армении азербайджанскими военными сбит российский вертолёт
Фото: pixabay.com

Вертолёт Ми-24 российских войск сбит на территории Армении. Машина сопровождала колонну техники с российской базы.

В результате попадания в Ми-24 ракеты, предположительно, с ПЗРК, вертолёт рухнул на землю. Погибли два члена экипажа, ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии. Место крушения оцеплено армянскими военными.

Азербайджан признал свою вину в инциденте. МИД страны отметило, что российский вертолёт летел ночью, на малой высоте неподалёку от зоны боевых действий в Нагорном Карабахе.

— От имени личного состава азербайджанской армии и от себя лично хочу выразить искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших членов экипажа и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Вместе с Вами скорбим по поводу произошедшей трагедии, — написал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в письме главе Минобороны РФ Сергею Шойгу.

Российский МИД положительно оценил признание Азербайджаном вины в случившемся. В обстоятельствах произошедшего будут разбираться специалисты.

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#военные #происшествия

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Комментарии
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  • Landyush

    Landyush
    2 часа назад

    А отвечать за это кто-нибудь будет?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    надо закрыть весь азербайджанский бизнес в России

  • Разнящий

    Разнящий
    2 часа назад

    Никто не будет, наши утрутся как всегда.

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    1 час назад

    А не надо летать где не надо.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Путин проглотит. Так же как проглотил потопление Курска американцами, сбитые самолеты Турцией и т.п.

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