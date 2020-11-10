На территории Армении азербайджанскими военными сбит российский вертолёт

Вертолёт Ми-24 российских войск сбит на территории Армении. Машина сопровождала колонну техники с российской базы.

В результате попадания в Ми-24 ракеты, предположительно, с ПЗРК, вертолёт рухнул на землю. Погибли два члена экипажа, ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии. Место крушения оцеплено армянскими военными.

Азербайджан признал свою вину в инциденте. МИД страны отметило, что российский вертолёт летел ночью, на малой высоте неподалёку от зоны боевых действий в Нагорном Карабахе.

— От имени личного состава азербайджанской армии и от себя лично хочу выразить искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших членов экипажа и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Вместе с Вами скорбим по поводу произошедшей трагедии, — написал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в письме главе Минобороны РФ Сергею Шойгу.

Российский МИД положительно оценил признание Азербайджаном вины в случившемся. В обстоятельствах произошедшего будут разбираться специалисты.