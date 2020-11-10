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10ноября
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сегодня, 08:18 4

Армения и Азербайджан заявили о прекращении войны в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан заявили о прекращении войны в Нагорном Карабахе
Фото: pixabay.com

Главы Армении и Азербайджана в присутствии российской стороны подписали соглашение о прекращении войны. Боевые действия в Нагорном Карабахе обещают полностью остановить.

Одним из первых о прекращении войны сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что это было тяжелое, но необходимое решение, и поблагодарил всех, кто сражался на этой войне.

«Мы никогда не признаем себя побежденными, и это должно стать началом нашего национального единения и возрождения. Склоняю колени перед всеми нашими погибшими. Склоняю голову перед всеми военными, офицерами, генералами, добровольцами, которые своей жизнью защитили и защищают родину. Они своей самоотверженностью спасли арцахских армян. Мы боролись до конца и мы победим. Арцах стоит. Да здравствует Армения, да здравствует Арцах», — написал Пашинян.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что войска сторон в Нагорном Карабахе останутся на занимаемых сейчас позициях, а в Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики также подтвердил факт прекращения войны. «Учитывая сложившуюся тяжелейшую ситуацию, чтобы избежать дальнейших многочисленных жертв и полной потери Арцаха, я дал свое согласие на то, чтобы закончить войну на час раньше», — написал Араик Арутюнян в Facebook.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. В течение полутора месяцев шли ожесточённые бои между войсками Азербайджана с одной стороны и Армении и Нагорного Карабаха — с другой. Погибло несколько тысяч военнослужащих и мирных жителей.

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#военные

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Ну наконец-то ,радостная новость. Выражаю глубочайшее соболезнование родным погибших,светлая память.... Очень надеюсь,что это не повторится никогда.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    они договорились! а два наших летчика нету(((( мож там надо было тополь посадить в ответ?

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Да, то что случилось,скорбная весть,соболезнование родным наших лётчиков,думаю виновников в этом ,должны наказать по всей строгости.

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    15 минут назад

    Там где российские миротворцы, там на долгие годы (навсегда) нерешённый территориальный вопрос.

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