Армения и Азербайджан заявили о прекращении войны в Нагорном Карабахе

Главы Армении и Азербайджана в присутствии российской стороны подписали соглашение о прекращении войны. Боевые действия в Нагорном Карабахе обещают полностью остановить.

Одним из первых о прекращении войны сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что это было тяжелое, но необходимое решение, и поблагодарил всех, кто сражался на этой войне.

«Мы никогда не признаем себя побежденными, и это должно стать началом нашего национального единения и возрождения. Склоняю колени перед всеми нашими погибшими. Склоняю голову перед всеми военными, офицерами, генералами, добровольцами, которые своей жизнью защитили и защищают родину. Они своей самоотверженностью спасли арцахских армян. Мы боролись до конца и мы победим. Арцах стоит. Да здравствует Армения, да здравствует Арцах», — написал Пашинян.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что войска сторон в Нагорном Карабахе останутся на занимаемых сейчас позициях, а в Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики также подтвердил факт прекращения войны. «Учитывая сложившуюся тяжелейшую ситуацию, чтобы избежать дальнейших многочисленных жертв и полной потери Арцаха, я дал свое согласие на то, чтобы закончить войну на час раньше», — написал Араик Арутюнян в Facebook.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. В течение полутора месяцев шли ожесточённые бои между войсками Азербайджана с одной стороны и Армении и Нагорного Карабаха — с другой. Погибло несколько тысяч военнослужащих и мирных жителей.