Выбор читателей за 9 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 9 ноября.

Как выяснили учёные из Британии, антитела к COVID-19 могут сформироваться у тех, кто болел родственными вирусами, например, обычной простудой, сообщают «Известия» со ссылкой на публикацию в Science.

Людям, больным коронавирусом, жизненно важно ограничить себя в соленой еде и алкоголе, рассказал врач-терапевт Филипп Кузьменко. Поддерживать правильный водно-солевой баланс — обязательная часть лечения, сообщает РИА Новости.

В российском правительстве сменятся пять министров. Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, Владимир Путин отправит в отставку глав четырёх ведомств — Минэнерго, Минприроды, Минтранса и Минстроя. Как сообщалось ранее, Минприроды возглавит глава Минвостокразвития Александр Козлов, а министр энергетики Александр Новак станет вице-премьером.

В сербском городе Нови-Сад прошёл чемпионат мира по самбо. Туда съехались около 400 лучших спортсменов из более чем 20 стран. Четырёхдневные состязания принесли России более полусотни медалей, 35 из них — золотые.