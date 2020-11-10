Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:02 3

Как в домашних условиях обеззаразить купюры от коронавируса

Как в домашних условиях обеззаразить купюры от коронавируса
Фото: pixabay.com

Известно, что коронавирус сохраняется на предметах, в том числе и на купюрах. Как самостоятельно дезинфицировать купюры, в интервью радио Sputnik рассказал эксперт Союза бонистов Роман Леонов.

Сейчас предпочтительно пользоваться бесконтактным способом оплаты. Это уменьшает риск передачи инфекции через купюры. Но в то же время есть ситуации, когда без наличной оплаты не обойтись. Кстати, Центробанк обеззараживает купюры и отправляет их на карантин перед возвратом в обращение, рассказал Роман.

— Насколько я знаю, китайцы юани обеззараживают на каких-то базах своего Центробанка. Наши занимаются тем же самым. Когда деньги попадают в систему расчетно-кассовых центров, они в какой-то степени обеззараживаются. Потом там купюры отлеживаются несколько дней. Если мне память не изменяет, то порядка 25 дней они лежат в хранилищах. За этот срок вирус на бумаге, по данным вирусологов, умирает, – объяснил эксперт.

Обеззаразить купюры можно и в домашних условиях. Для этого человеку нужны медицинский спирт, пульверизатор и время, говорит Роман Леонов.

— Гладить купюры утюгом я не вижу смысла, поскольку от этого бумага становится хрупкой и ломкой. Если регулярно гладить купюры при большой температуре, то просто-напросто они начнут ломаться, трескаться и превращаться в труху. Если человек уж очень всего боится, то он может опрыскать деньги спиртом и дать им полежать 10 минут, пока спирт высохнет. На них не будет ни одного микроба, бактерии и вируса. Налейте в пульверизатор чистый спирт, попрыскайте, — посоветовал эксперт.

Просмотров всего: 1128

#коронавирус

распечатать


В России и мире

Владимир Зеленский заболел коронавирусом
Общество 1

Мэр Владивостока заразился COVID-19
Коронавирус 7

Темпы снижаются: в Приамурье выявили 165 новых случаев COVID-2019
В России и мире

Российские учёные выяснили, что больше 50% тестов на коронавирус ошибочны
Комментарии
Показать все (3)
  • амурская алена

    амурская алена
    3 часа назад

    Причем тут купюры,кроме них,значительно много других предметов,которых мы касаемся(пакеты,покупаемые продукты,вещи,перила,ручки дверные,стоящий без маски рядом человек и т.д.)Купюры,сходил раза 4 в месяц,в магазин ,набрал продуктов и нет купюр.А в поликлинику 1,сходите,я один раз была,спустилась в гардероб,в подвал,о боже,полный подвал людей,кто кашляет,чхает,никакой дистанции,я даже не спрашивала,что они там делают,разделась в гардеробе и бегом наверх,а когда одевалась,они ещё все там были,неужели гардероб в другом месте нельзя сделать.Интересно,что эти люди в подвале делают,может кто знает?

  • Вахмурка

    Вахмурка
    2 часа назад

    Вы Лена, из лесу вышли? Про короновирус слышали? На прием к врачу люди стоят часами. Берегите себя чтобы не стоять с ними вместе.

  • Вахмурка

    Вахмурка
    2 часа назад

    *Алена

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь