Как в домашних условиях обеззаразить купюры от коронавируса

Сейчас предпочтительно пользоваться бесконтактным способом оплаты. Это уменьшает риск передачи инфекции через купюры. Но в то же время есть ситуации, когда без наличной оплаты не обойтись. Кстати, Центробанк обеззараживает купюры и отправляет их на карантин перед возвратом в обращение, рассказал Роман.

— Насколько я знаю, китайцы юани обеззараживают на каких-то базах своего Центробанка. Наши занимаются тем же самым. Когда деньги попадают в систему расчетно-кассовых центров, они в какой-то степени обеззараживаются. Потом там купюры отлеживаются несколько дней. Если мне память не изменяет, то порядка 25 дней они лежат в хранилищах. За этот срок вирус на бумаге, по данным вирусологов, умирает, – объяснил эксперт.

Обеззаразить купюры можно и в домашних условиях. Для этого человеку нужны медицинский спирт, пульверизатор и время, говорит Роман Леонов.

— Гладить купюры утюгом я не вижу смысла, поскольку от этого бумага становится хрупкой и ломкой. Если регулярно гладить купюры при большой температуре, то просто-напросто они начнут ломаться, трескаться и превращаться в труху. Если человек уж очень всего боится, то он может опрыскать деньги спиртом и дать им полежать 10 минут, пока спирт высохнет. На них не будет ни одного микроба, бактерии и вируса. Налейте в пульверизатор чистый спирт, попрыскайте, — посоветовал эксперт.