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10ноября
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сегодня, 21:10 1

Александр Козлов возглавил Минприроды России

Александр Козлов возглавил Минприроды России
Фото: minvr.gov.ru

Госдума России утвердила Александра Козлова в должности министра природных ресурсов и экологии. На этом посту бывший глава Минвостокразвития сменил Дмитрия Кобылкина.

Министерство Дальнего Востока и Арктики возглавил глава фонда развития Дальнего Востока («дочка» госкорпорации ВЭБ.РФ ) Алексей Чекунков.

Новым министром энергетики стал глава «РусГидро» Николай Шульгинов, новым министром строительства и ЖКХ — первый замглавы Минстроя Ирек Файзуллин. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев стал новым министром транспорта.

Напомним, о перестановках в правительстве России стало известно накануне. Министры станут первыми, утверждёнными по новой схеме. В пятницу, 6 ноября, Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства: Госдума будет одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров (за исключением силовиков и главы МИДа), а назначать их будет президент.

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#российская власть

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