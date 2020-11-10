Александр Козлов возглавил Минприроды России

Министерство Дальнего Востока и Арктики возглавил глава фонда развития Дальнего Востока («дочка» госкорпорации ВЭБ.РФ ) Алексей Чекунков.

Новым министром энергетики стал глава «РусГидро» Николай Шульгинов, новым министром строительства и ЖКХ — первый замглавы Минстроя Ирек Файзуллин. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев стал новым министром транспорта.

Напомним, о перестановках в правительстве России стало известно накануне. Министры станут первыми, утверждёнными по новой схеме. В пятницу, 6 ноября, Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства: Госдума будет одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров (за исключением силовиков и главы МИДа), а назначать их будет президент.