Гороскоп 10 ноября: хороший день для прогулок

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Восход Солнца: 07:35

Заход Солнца: 16:51

Солнце в Скорпионе.

Овен. Днём сходите на прогулку, а вечером посидите у камина или хотя бы при свечах. Наведите порядок в бумагах, делах, запланируйте ремонт или благоустройство. Покупки будут удачными.

Телец. Не стоит делать дорогостоящие покупки — деньги вам понадобятся. Будьте сдержаны и осмотрительны в делах и общении с противоположным полом. Отдохните с семьёй, устройте себе небольшое путешествие.

Близнецы. Вас ждёт удача в делах. Утром вы можете почувствовать дискомфорт — но это чувство обманчиво. Устройте встречу с партнёрами — она пройдёт благотворно.

Рак. Вам захочется забросить рутину и заняться чем-то более интересным. Будьте спокойны и не настаивайте с пеной у рта на своей точке зрения, даже если уверены в своей правоте. Время расставит всё по своим местам.

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Лев. Сегодня полезно погулять, отправиться в путешествие, завести новые знакомства. У вас появится влиятельный покровитель, который поможент добиться успеха. Воздержитесь от алкоголя и тяжёлой пищи.

Дева. Благоприятный день для поездок и путешествий. Вы будете активны и с лёгкостью приметесь за новые дела. Дома удастся добиться гармонии и покоя.

Весы. Вам предстоит плодотворная командировка, а на работе возможно повышение. Сконцентрируйте свои силы на достижении максимального результата.

Скорпион. Проанализируйте свои ошибки. Сходите в храм, займитесь благотворительностью. Ваши жизненные силы вырастут, возрастут способности к творчеству.

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Стрелец. Открывайте новые горизонты, попробуйте подойти к своей работе с другой стороны. Возможно, что вам предложат новую должность, но сначала закончите дела на старом месте.

Козерог. Будьте честны в разговоре с любимым человеком. Открытость поможет преодолеть все неурядицы, а близкие придут на помощь.

Водолей. Ваша жизнь будет стабильна и финансово, и морально. Вас ожидает приток новых сил, появятся свежие идеи, которые удастся реализовать. А после работы можно навести порядок в доме и побыть с семьёй.

Рыбы. Сегодня можно подкорректировать долгосрочные планы — вам светит новая интересная работа. Вас ждёт духовное очищение и приоткроются сакральные тайны.

Астролог: Вальдемар Небоходцев