На набережной Амура осталось благоустроить два участка

В столице Приамурья продолжается масштабная реконструкция набережной Амура. Сегодня на 100% готов первый участок протяжённостью почти в 4 километра. О планах на оставшиеся рассказал заместитель председателя правительства Амурской области Павел Матюхин.

– Осталось два участка – 2,4 км. Это район между улицами Больничная и Нагорная. Проектная стоимость работ составляет 2,5 миллиарда рублей. Здесь также как и в центральной части города, в результате берегоукрепительных работ создадут новую территорию площадью примерно 250 тысяч квадратных метров, а также искусственный затон, – рассказал Павел Владимирович.

При этом планом развития территории займётся благовещенская мэрия. Предварительно, тут могут построить комфортабельное жильё, социально-культурные и сервисные объекты.

– На следующий год планируем достроить набережную до переулка Пограничный. Это еще плюс 605 метров к уже готовым 3.9 км от улицы Театральной до Больничной. Государственный контракт с подрядчиком уже заключен. Спасибо Министерству по развитию Дальнего Востока за финансовую помощь, – добавил Павел Матюхин.

По словам зампреда, свои предложения по развитию этой территории горожане могут направить в Администрацию города. Все их обязательно рассмотрят и учтут в дальнейших планах развития областного центра.

Отметим, что в рамках существующей концепции развития уже благоустроенной территории набережной там к 2023 году планируют построить многофункциональный комплекс, канатную дорогу, центр «Трибуна-холл» и ряд гостиниц.