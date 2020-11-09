Темпы снижаются: в Приамурье выявили 165 новых случаев COVID-2019
В Амурской области выявили 165 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 2,1 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора. Вчера, 8 ноября, этот показатель составлял 2,2% .
У 99 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 11 — бессимптомно, у 55 — в виде пневмонии.
Показатель заболеваемости составляет 1017,54 на 100 тысяч населения.
По данным портала Стопкоронавирус.рф, с нарастающим итогом в Приамурье заразились 8 039 человек, 6 104 выздоровели, 69 скончались.
Всего обследовано на COVID 461 174 человека, в том числе за последние сутки — 5 654.
Напомним, в Амурской области медики приступили к раздаче бесплатных лекарств тем пациентам, что лечатся от коронавирусной инфекции на дому. Достанутся лекарства и амбулаторным больным пневмонией, у которых нет положительного теста на коронавирус.
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