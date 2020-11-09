Темпы снижаются: в Приамурье выявили 165 новых случаев COVID-2019

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У 99 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 11 — бессимптомно, у 55 — в виде пневмонии.

Показатель заболеваемости составляет 1017,54 на 100 тысяч населения.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, с нарастающим итогом в Приамурье заразились 8 039 человек, 6 104 выздоровели, 69 скончались.

Всего обследовано на COVID 461 174 человека, в том числе за последние сутки — 5 654.

Напомним, в Амурской области медики приступили к раздаче бесплатных лекарств тем пациентам, что лечатся от коронавирусной инфекции на дому. Достанутся лекарства и амбулаторным больным пневмонией, у которых нет положительного теста на коронавирус.