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9ноября
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сегодня, 18:20 2

Темпы снижаются: в Приамурье выявили 165 новых случаев COVID-2019

Темпы снижаются: в Приамурье выявили 165 новых случаев COVID-2019
Фото: pixabay.com

В Амурской области выявили 165 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 2,1 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора. Вчера, 8 ноября, этот показатель составлял 2,2% .

У 99 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 11 — бессимптомно, у 55 — в виде пневмонии.

Показатель заболеваемости составляет 1017,54 на 100 тысяч населения.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, с нарастающим итогом в Приамурье заразились 8 039 человек, 6 104 выздоровели, 69 скончались.

Всего обследовано на COVID 461 174 человека, в том числе за последние сутки — 5 654.

Напомним, в Амурской области медики приступили к раздаче бесплатных лекарств тем пациентам, что лечатся от коронавирусной инфекции на дому. Достанутся лекарства и амбулаторным больным пневмонией, у которых нет положительного теста на коронавирус.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    48 минут назад

    Гладко было на бумаге... (

  • Владимир86

    Владимир86
    35 минут назад

    С заголовком не поторопились?

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