Счётная палата сообщила о росте на 30 процентов естественной убыли населения в 2020 году

2020 год станет пятым подряд годом естественной убыли населения России. По оценке Счётной палаты, с января по июль 2020 года естественная убыль населения возросла более чем на 3 процентов, это 316,3 тысячи человек.

«В 78 субъектах РФ отмечалось снижение числа родившихся, одновременно в 62 субъектах возросло число умерших. В целом по стране в январе-июле 2020 года число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся (в аналогичном периоде 2019 года — в 1,2 раза), в 41 субъекте РФ это превышение составило 1,5 – 2,4 раза», — озвучила Счётная палата в своём докладе.

На фоне карантинных ограничений миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 20,6 процентов, уточняют в ведомстве. Численность занятых в экономике уменьшилась на 1,6 миллионов человек. Максимума достиг уровень безработицы — 5,7 процентов, это 4,2 миллиона человек.

По прогнозу Минэкономики на 2021 год, численность населения снизится до 146,5 миллионов человек.