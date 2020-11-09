Блогершу из Уфы арестовали за призывы снести все кресты на Урале

Сообщается, что Саитова уже не раз привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений экстремистской направленности. С учётом этого суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Как пишет «Комсомольская правда», активистка уже неоднократно привлекала внимание СМИ. Летом 2020 года она выпустила несколько видеороликов, в которых то преследовала студенток армянской национальности, то призывала сносить кресты.