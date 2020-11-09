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Блогершу из Уфы арестовали за призывы снести все кресты на Урале

Блогершу из Уфы арестовали за призывы снести все кресты на Урале
Фото: echomskufa.ru

Суд Уфы арестовал на два месяца Рамилю Саитову, которая призывала в интернете снести все кресты на Урале. Женщине предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремизму, пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики.

Сообщается, что Саитова уже не раз привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений экстремистской направленности. С учётом этого суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Как пишет «Комсомольская правда», активистка уже неоднократно привлекала внимание СМИ. Летом 2020 года она выпустила несколько видеороликов, в которых то преследовала студенток армянской национальности, то призывала сносить кресты.

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#интернет #происшествия

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