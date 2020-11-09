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сегодня, 19:34 0

Амурский логопед стала лучшим соцработником России

Амурский логопед стала лучшим соцработником России

Амурчанка Татьяна Горкун победила в номинации «Лучший специалист по реабилитации инвалидов организации социального обслуживания». Логопед работает в Свободненском специальном детском доме.

Подвели итоги всероссийского конкурса «Лучший работник организации соцобслуживания». В конкурсе приняли участие больше 140 человек, сообщает пресс-служба правительства области.

— Я продолжаю семейную династию. Мама проработала 50 лет в детском доме. Я много времени проводила там, дружила и играла с воспитанниками, участвовала в праздниках и развлечениях. Вопрос, куда пойти учиться после школы, передо мной не стоял. После окончания Иркутского государственного педагогического института я вернулась и работаю в детском доме уже 35 лет, — рассказала Татьяна Анатольевна.

Татьяна создаёт коррекционно-развивающие системы, а также разрабатывает и изготавливает дидактические игры, пособия, тренажёры и игрушки. Речевого развития детей её группы сильно улучшилось. Татьяна представляет свой опыт работы другим учителям логопедам на различных советах и конференциях, а также размещает полезные материалы на образовательных сайтах в интернете.

— Победа в конкурсе для меня важное, счастливое и неожиданное событие. Всё благодаря инициативе и помощи директора — Смердовой Елены Владимировны. Мы и дальше продолжим искать новые идеи по реабилитации детей с ОВЗ и воплощать их в жизнь, – сказала Татьяна Горкун.

Победители номинаций получат по 440 тысяч рублей, за вторые места вручат по 240 тысяч рублей, а бронзовым призёрам достанется по 200 тысяч рублей.

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#дети #конкурсы #образование

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