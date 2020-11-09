В селе Бибиково у нерадивого хозяина погибает лошадь

В Амур.инфо обратилась неравнодушная благовещенка. Во время своей поездки в село Сергеевка женщина обратила внимание на хромающую лошадь. Жители села рассказали, что лошадка живёт в селе Бибиково, но достаточно давно находится на вольном выпасе, её знают во всех окрестных сёлах. Хозяин животного выпивает, еду ей приходится добывать самостоятельно.

— Рыжуля очень добрая, ласковая и легко идёт на контакт с людьми, а особенно с детьми. Хозяин регулярно в нетрезвом состоянии. Она предоставлена сама себе — ходит по соседним деревням голодная. На данный момент у неё сильно ранено копыто. Рана открыта, и она сильно хромает от боли. Дети её подкармливают и стараются уберечь от других людей. Смотреть больно на её мучения и страдания, — поделилась с нами благовещенка.

По словам местных жителей, нерадивый хозяин сам рассказал, что повредил ногу животному, правда, сделал это случайно, но обратиться за помощью не посчитал необходимым. Администрация поселения про «свободную» лошадку знает, но помочь животному без обращения хозяина законного права не имеет.

— Про лошадь на вольном выпасе нам известно, но что животное ранено, нам никто не сообщал. Заставить лечить лошадь мы не можем, у нас нет таких полномочий, ведь животное находится в частных руках. Если нужно, всегда вызываем ветеринара, доктор отзывчивый, всегда помогает. Но оказать помощь можно, если только хозяин разрешит или сам обратится за помощью, — рассказали в администрации.

Единственным законным решением по спасению лошади становится заявление в полицию. Мы обратились в областное управление МВД за комментарием.

— Если есть основания, то нужно обратиться в органы внутренних дел. Заявление можно написать в ближайшем пункте полиции. Сотрудники разберутся в ситуации, если будет необходимо, то привлекут иные органы для решения, — проинструктировали в полиции области.