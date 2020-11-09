Российские учёные выяснили, что больше 50% тестов на коронавирус ошибочны

Российскими учёными совместно с коллегами из других стран были проведены масштабные исследования проблемы диагностики коронавируса. Они наблюдали 3,5 тыс. больных COVID-19. У половины из них наличие вируса подтверждалось тестом, у остальных был отрицательный результат, но симптомы заболевания и состояние легких указывали на COVID-19.

Учёные не обнаружили значимых различий в симптоматике и тяжести течения болезни, поэтому пришли к выводу, что опираться только на результаты тестирования неверно, диагноз нужно ставить на основании клинической картины.

Профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского университета Даниил Мунблит считает, что число людей, которые переболели или умерли от коронавируса, значительно больше, чем заявляет статистика. Потому что она не учитывает людей, у которых COVID-19 не подтвержден лабораторно.