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9ноября
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сегодня, 17:04 0

Российские учёные выяснили, что больше 50% тестов на коронавирус ошибочны

Российские учёные выяснили, что больше 50% тестов на коронавирус ошибочны
Фото: твойгород.com

Исследования показали, что ПЦР-тесты более чем в половине случаев являются ошибочными, поэтому на них нельзя опираться при диагностике COVID-19, сообщают «Известия».

Российскими учёными совместно с коллегами из других стран были проведены масштабные исследования проблемы диагностики коронавируса. Они наблюдали 3,5 тыс. больных COVID-19. У половины из них наличие вируса подтверждалось тестом, у остальных был отрицательный результат, но симптомы заболевания и состояние легких указывали на COVID-19.

Учёные не обнаружили значимых различий в симптоматике и тяжести течения болезни, поэтому пришли к выводу, что опираться только на результаты тестирования неверно, диагноз нужно ставить на основании клинической картины.

Профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского университета Даниил Мунблит считает, что число людей, которые переболели или умерли от коронавируса, значительно больше, чем заявляет статистика. Потому что она не учитывает людей, у которых COVID-19 не подтвержден лабораторно.

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#коронавирус #медицина #наука

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