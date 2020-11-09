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9ноября
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сегодня, 17:49 3

Благовещенка, снова задержанная пьяной за рулём, заплатит штраф в 200 тысяч

Благовещенка, снова задержанная пьяной за рулём, заплатит штраф в 200 тысяч
Фото: auto.vercity.ru

В Благовещенске женщину лишили прав на два года за повторное вождение в нетрезвом виде. Также виновной придётся заплатить 200 тысяч рублей штрафа, сообщает городской суд Благовещенска.

В июне этого года на улице Пионерской была задержана пьяная женщина, управлявшая автомобилем Toyota. Ранее она уже подвергалась административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел уголовное дело в отношении женщины. Смягчающими обстоятельствами суд учёл признание вины и способствование раскрытию преступления.

Напомним, что амурчан могут лишить водительских прав также за незаконное хранение наркотиков и неуплату алиментов. Недавно суд лишил прав благовещенку за вождение в нетрезвом виде на 2,5 года и назначил ей 200 часов обязательных работ.

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#суды #транспорт

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Комментарии
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  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    аплодисменты!

  • Бомба

    Бомба
    1 час назад

    Чо толку то,ща без прав рысачить будет..

  • Oldlord

    Oldlord
    47 минут назад

    Да здравствует наш суд!

    Самый гуманный суд в мире!

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