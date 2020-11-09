791 амурская семья переедет до 2022 года из аварийного жилья

В Амурской области продолжается строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Ситуацию прокомментировал губернатор региона Василий Орлов.

– Активное строительство домов для переселения амурчан из аварийного жилья идет в области несмотря на непростые условия, обусловленные пандемией. Всего до 22 года новый квартиры получит 791 семья, – отметил Василий Александрович. – Проект стартовал в Приамурье в начале 2019 года. Финансирование Программы осуществляется поэтапно. Всего же в ней 6 этапов, общий объем финансирования Программы составит 7 миллиардов 100 миллионов рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 6 миллиардов 900 миллионов рублей и средства консолидированного областного бюджета – 200 миллионов рублей.

В Прогрессе, например, застройщик возвёл три этажа в четырёхэтажке, готовящейся для переселения. После завершения работ и сдачи объекта в эксплуатацию в конце 2021 года 93 человека заселятся в новые квартиры.

– В ноябре 2021 года данный дом сдадут в эксплуатацию. Для переселения из аварийного жилья 48 семей в данном доме администрация посёлка приобретёт квартиры общей площадью 2 188,84 м. кв., – рассказал глава Прогресса Сергей Провоторов.