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9ноября
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сегодня, 17:20 0

Ещё два участка облагородят на набережной Зеи в Благовещенске

Ещё два участка облагородят на набережной Зеи в Благовещенске
Фото: admblag.ru

В Благовещенске в ноябре начнутся работы на двух участках набережной Зеи, строительство планируют вести и в холодное время года, рассказали в пресс-службе Благовещенска.

Работы начнутся после подписания контракта — в середине ноября, а завершатся в 2023 году. На новом участке набережной появятся смотровые площадки, пять лестничных спусков, три съезда-пандуса, а также площадка для катания на скейтбордах, роликах, велодорожку и баскетбольную площадку.

— В настоящее время мы выполняем все виды работ, за исключением строительства ливневой канализации. Её мы начнем прокладывать в весенний период, с наступлением тепла. Продолжается устройство насыпи из камня, готовность по этому виду работ оценивается на 70 процентов. Примерно на 75 процентов готово основание из ПГС. Также укладываем железобетонные изделия и монолитные бетонные конструкции, — рассказала Елена Нестерова, заместитель директора по капитальному строительству ООО «Надежда».

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#отдых #строительство

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