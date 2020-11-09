Бесплатные препараты от COVID-19 начали выдавать амурчанам, но не все

В Амурской области медики приступили к раздаче бесплатных лекарств тем пациентам, что лечатся от коронавирусной инфекции на дому. Достанутся лекарства и амбулаторным больным пневмонией, у которых нет положительного теста на коронавирус.

Пока развозят лекарства в Благовещенске и Шимановском районе. В перечне — вильпрафен, виферон, гидроксихлорохин и арбидол. Пациентам должны доставить и антибиотик азитромицин, но позже.

— Процедура закупки препаратов централизованная. Мы не можем сейчас ждать, пока соберём все лекарства в один пакет. Пока у нас не везде хватает антибиотика азитромицина. Мы начали раздачу тех лекарств, что уже пришли. Остальные будем добавлять по мере поступления, — пояснила Светлана Леонтьева, исполняющая обязанности министра здравоохранения Амурской области.

На закупку бесплатных для пациентов лекарств область выделила 13 миллионов рублей, ещё 29,7 миллиона поступит из Москвы.

Кроме медикаментов для лечения коронавируса и пневмонии, препараты для профилактики вирусной инфекции на эти деньги будут приобретены для амурских педагогов старше 50 лет, соцработников и врачей.