СМИ: Владимир Путин отправит в отставку четверых министров

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Ожидается, что Владимир Путин подпишет указ об отставках, затем на оперативном совещании с вице-премьерами об этом объявит премьер Михаил Мишустин. Кандидатуры преемников должна рассмотреть Госдума.

Таким образом, министры станут первыми, утверждёнными по новой схеме. В пятницу, 6 ноября, Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства: Госдума будет одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров (за исключением силовиков и главы МИДа), а назначать их будет президент.

Александр Новак, который с 2012 года возглавляет Минэнерго, будет назначен вице-премьером по ТЭК и промышленности. Один из кандидатов на пост министра энергетики — глава энергохолдинга «Интер РАО» Борис Ковальчук.

Дмитрий Кобылкин, Евгений Дитрих и Владимир Якушев, которые стали министрами в мае 2018 года, покидают правительство. Минприроды при Кобылкине критиковали за реализацию мусорной реформы и нацпроекта «Экология». Новое место работы Кобылкина пока неизвестно.

Новым министром природных ресурсов будет назначен Александр Козлов, который руководил министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики с мая 2018 года. Кандидат на пост руководителя Минвостокразвития — глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Кандидат на пост руководителя Минстроя — первый замминистра Ирек Файзуллин, назначенный на этот пост только в январе 2020 года, когда сменилось правительство.

Евгений Дитрих, после ухода из Минтранса может быть назначен врио губернатора Белгородской области. В качестве его преемников называют двух его заместителей — главу Росавтодора Андрея Костюка и главу Росавиации Александр Нерадько, а также гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева.