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сегодня, 17:05 3

СМИ: Владимир Путин отправит в отставку четверых министров

СМИ: Владимир Путин отправит в отставку четверых министров
Фото: strana.ua

В российском правительстве сменятся пять министров. Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, Владимир Путин отправит в отставку глав четырёх ведомств — Минэнерго, Минприпроды, Минтранса и Минстроя. Как сообщалось ранее, Минприроды возглавит глава Минвостокразвития Александр Козлов, а министр энергетики Александр Новак станет вице-премьером.

Ожидается, что Владимир Путин подпишет указ об отставках, затем на оперативном совещании с вице-премьерами об этом объявит премьер Михаил Мишустин. Кандидатуры преемников должна рассмотреть Госдума.

Таким образом, министры станут первыми, утверждёнными по новой схеме. В пятницу, 6 ноября, Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства: Госдума будет одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров (за исключением силовиков и главы МИДа), а назначать их будет президент.

Александр Новак, который с 2012 года возглавляет Минэнерго, будет назначен вице-премьером по ТЭК и промышленности. Один из кандидатов на пост министра энергетики — глава энергохолдинга «Интер РАО» Борис Ковальчук.

Дмитрий Кобылкин, Евгений Дитрих и Владимир Якушев, которые стали министрами в мае 2018 года, покидают правительство. Минприроды при Кобылкине критиковали за реализацию мусорной реформы и нацпроекта «Экология». Новое место работы Кобылкина пока неизвестно.

Новым министром природных ресурсов будет назначен Александр Козлов, который руководил министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики с мая 2018 года. Кандидат на пост руководителя Минвостокразвития — глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Кандидат на пост руководителя Минстроя — первый замминистра Ирек Файзуллин, назначенный на этот пост только в январе 2020 года, когда сменилось правительство.

Евгений Дитрих, после ухода из Минтранса может быть назначен врио губернатора Белгородской области. В качестве его преемников называют двух его заместителей — главу Росавтодора Андрея Костюка и главу Росавиации Александр Нерадько, а также гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    20 минут назад

    От перемены мест оккупантами, суть не поменяется - будут обворовывать везде куда посадят! Пока на нары не посадят!

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    17 минут назад

    Я думал, про Бодрячка это стёб. А не фига!

    Молодцы Трутень и КОНь, то с чего кормишься, нужно очень хорошо контролировать.

  • Разнящий

    Разнящий
    15 минут назад

    Опять койки в борделе двигает.

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