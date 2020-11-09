Наталья Дрожжина боится, что ее муж Михаил Цивин может не пережить последствий скандала

Она переживает о возможной разлуке с мужем и считает, что он без неё погибнет.

72-летняя Дрожжина по-прежнему отрицает свою вину. По ее словам, позаботится о семье артиста просил сам Алексей Баталов и его жена, которая опасалась, что наследство мужа достанется Надежде, его дочери от первого брака.

Надежда Баталова утверждает обратное. По её словам, когда стало известно о мошенничестве с имуществом её отца, Дрожжина и Цивин обещали вернуть всё ей, а не вдове Баталова. Надежда подтвердила, что поддерживает отношения со второй семьёй отца и готова им помогать.

Цивин и Дрожжина уже заявили, что откажутся от договора пожизненного содержания и других договоренностей с наследницами Алексея Баталова. Но вдова актера не намерена идти на мировую.

Как выяснило следствие, Баталов в конце жизни под влиянием обвиняемых написал на них доверенность об управлении принадлежащим ему имуществом. Актёр надеялся таким образом после своей смерти обеспечить наследством жену и дочь. Но законных наследниц обманным путем лишили доли в четырехкомнатной квартире, двух квартир, крупной суммы денег, а также мастерской Алексея Баталова. Общий ущерб оценили более чем в 36 миллионов рублей.

Как стало известно, Дрожжина и Цивин ещё с 90-х годов сделали уход за пожилыми актёрами своим бизнесом.

Недавно в их доме прошёл обыск, в ходе которого был обнаружен архив Алексея Баталова, в том числе рукописи Анны Ахматовой, которые могут стоить миллионы рублей.