В Амурской области посадили более 12 миллионов сеянцев деревьев

В Приамурье весной и осенью посадили более 12 миллионов сеянцев корейской сосны, лиственницы и кедра. Участки с молодым лесом появились во всех районах Приамурья. Всего для посадки задействовали четыре тысячи гектаров земли.

Работы проходили в сложных погодных условиях. Летом было много осадков, и почва стала переувлажнённой. Однако специалистам лесхозов удалось выполнить план.

— Десять лет леса севернее Мазановского и Магдагачинского районов искусственно не восстанавливали. А в этом году сеянцы посадили ещё в Тындинском и Селемджинском районах. Сейчас климат изменился, и весна там наступает раньше, поэтому решили провести такой эксперимент, — рассказала начальник отдела лесовосстановления минлесхоза и пожарной безопасности Нина Наумова.

В Тындинском районе посадили 180 тысяч сеянцев на 60 гектарах, а в Селемджинском районе – 90 тысяч деревьев на 30 гектарах. Посадочный материал вырастили амурские лесоводы в 13 питомниках и четырёх теплицах в Бурейском, Завитинском, Благовещенском лесхозах. В следующем году количество сеянцев с закрытой корневой системой увеличится. В Бурейском районе даже построили ещё одну теплицу для этого.

Лесовосстановительные работы выполнялись на средства федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». На него выделено более 85 миллионов рублей, что на 18,5 миллионов больше, чем в 2019 году. На эти деньги в амурские лесхозы также поступает новая спецтехника.