Банки начнут тестировать открытие счетов по видеосвязи

Департамент финансовых технологий Центробанка уже предварительно одобрил заявку, на следующей неделе обсудят детали проекта. Всего в пилотном проекте примут участие 18 банков. На первом этапе открывать счёт в онлайн-режиме планируют людям с ограниченными возможностями, а также для получения зарплат и социальных выплат.

Позже, по словам председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, с помощью видеосвязи планируется открывать счета для оплаты ЖКХ и связи.

Если такие технологии начнут использоваться, необходимо будет внести изменения в «антиотмывочное» законодательство, отметил Емелин.

Чтобы пройти проверку по видеосвязи, клиент должен будет подать заявку на сеанс онлайн-встречи, указав данные паспорта, СНИЛС, ИНН, номер телефона и почтовый адрес или дать разрешение на использование данных с портала госуслуг. Затем состоится сеанс видеосвязи с представителем банка, после успешной проверки клиенту нужно будет дать согласие на заключение договора.