Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:58 0

Банки начнут тестировать открытие счетов по видеосвязи

Банки начнут тестировать открытие счетов по видеосвязи
Фото: pixabay.com

Российские банки планируют протестировать открытие новых счетов по видео-связи. Если пилотный запуск пройдёт удачно, то в законодательство придётся внести изменения, сообщает РБК.

Департамент финансовых технологий Центробанка уже предварительно одобрил заявку, на следующей неделе обсудят детали проекта. Всего в пилотном проекте примут участие 18 банков. На первом этапе открывать счёт в онлайн-режиме планируют людям с ограниченными возможностями, а также для получения зарплат и социальных выплат.

Позже, по словам председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, с помощью видеосвязи планируется открывать счета для оплаты ЖКХ и связи.

Если такие технологии начнут использоваться, необходимо будет внести изменения в «антиотмывочное» законодательство, отметил Емелин.

Чтобы пройти проверку по видеосвязи, клиент должен будет подать заявку на сеанс онлайн-встречи, указав данные паспорта, СНИЛС, ИНН, номер телефона и почтовый адрес или дать разрешение на использование данных с портала госуслуг. Затем состоится сеанс видеосвязи с представителем банка, после успешной проверки клиенту нужно будет дать согласие на заключение договора.

Просмотров всего: 127

#финансы

распечатать


В России и мире

Наталья Дрожжина боится, что ее муж Михаил Цивин может не пережить последствий скандала
Экономика

ФНС: амурчане активно регистрируются в качестве самозанятых
Общество 1

Жителям Белогорска «впаривают» кухонные товары и приглашают на несуществующую выставку
В России и мире

Дочь Михаила Ефремова живет в квартире стоимостью 80 млн рублей
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь