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9ноября
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Роспотребнадзор: наибольшее число новых случаев COVID-19 в Благовещенске, Свободном и Тынде

Роспотребнадзор: наибольшее число новых случаев COVID-19 в Благовещенске, Свободном и Тынде
Фото: pixabay.com

Амурское управление Роспоребнадзора подвело итоги ушедшей недели в плане заболеваемости коронавирусной инфекцией. В регионе, сообщают в ведомстве, был зарегистрирован 1051 новый случай COVID-19. Это на 35,1 процент больше, чем неделю назад.

По районам и городам области новые случаи коронавируса распределились так:

Благовещенск — 425 случаев;

Свободный — 130 случаев;

Тында — 85 случаев;

Белогорск — 54 случая;

Зея — 41 случай;

Сковородинский район — 40 случаев;

Тамбовский район — 31 случай;

Константиновский район — 26 случаев;

Райчихинск — 23 случая;

Ивановский район — 22 случая;

Благовещенский район — 22 случая;

Мазановский район — 20 случаев;

Тындинский район — 18 случаев;

Магдагачинский район — 16 случаев;

Серышевский район — 16 случаев;

Бурейский район — 14 случаев;

Шимановск — 14 случаев;

Октябрьский район — 12 случаев;

Белогорский район — 9 случаев;

Михайловский район — 9 случаев;

Зейский район — 6 случаев;

Селемджинский район — 6 случаев;

Ромненский район — 5 случаев;

Архаринский район — 5 случаев;

Завитинский район — 2 случая.

Эпидемиологи сообщают, у новых пациентов с коронавирусом заболевание протекает в виде ОРВИ в 66 процентах случаев, в виде пневмонии — у 27 процентов, в бессимптомной форме — у 7 процентов. Болеют чаще всего амурчане в возрасте от 30 до 64 лет.

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#коронавирус #здоровье

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