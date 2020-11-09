Роспотребнадзор: наибольшее число новых случаев COVID-19 в Благовещенске, Свободном и Тынде
Амурское управление Роспоребнадзора подвело итоги ушедшей недели в плане заболеваемости коронавирусной инфекцией. В регионе, сообщают в ведомстве, был зарегистрирован 1051 новый случай COVID-19. Это на 35,1 процент больше, чем неделю назад.
По районам и городам области новые случаи коронавируса распределились так:
Благовещенск — 425 случаев;
Свободный — 130 случаев;
Тында — 85 случаев;
Белогорск — 54 случая;
Зея — 41 случай;
Сковородинский район — 40 случаев;
Тамбовский район — 31 случай;
Константиновский район — 26 случаев;
Райчихинск — 23 случая;
Ивановский район — 22 случая;
Благовещенский район — 22 случая;
Мазановский район — 20 случаев;
Тындинский район — 18 случаев;
Магдагачинский район — 16 случаев;
Серышевский район — 16 случаев;
Бурейский район — 14 случаев;
Шимановск — 14 случаев;
Октябрьский район — 12 случаев;
Белогорский район — 9 случаев;
Михайловский район — 9 случаев;
Зейский район — 6 случаев;
Селемджинский район — 6 случаев;
Ромненский район — 5 случаев;
Архаринский район — 5 случаев;
Завитинский район — 2 случая.
Эпидемиологи сообщают, у новых пациентов с коронавирусом заболевание протекает в виде ОРВИ в 66 процентах случаев, в виде пневмонии — у 27 процентов, в бессимптомной форме — у 7 процентов. Болеют чаще всего амурчане в возрасте от 30 до 64 лет.
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