В 15 километрах от Благовещенска хотят устроить новый мусорный полигон

В нескольких километрах от Кантон-Коммуны хотят устроить полигон под твёрдые бытовые отходы, рассказали в Новотроицком сельсовете. Машинам с мусором придётся ездить по главной улице села, так как проложить другой путь никак нельзя.

— Ветра у нас дуют обычно с севера на юг. Поэтому мы боимся, что, если здесь будет свалка, то весь запах будет распространяться не только на Кантон-Коммуну, но и на микрорайон Благовещенска. Село находится примерно в 15 километрах от столицы Приамурья, — рассказал житель Кантон-Коммуны Эдуард.

Мужчина пояснил, что по закону запрещено возить мусор по улицам села. Например, на основную городскую свалку мусор везут не через Моховую Падь, а доставляют по трассе. Также он рассказал, что планы по устройству свалки около села появились ещё в 2011 году. Тогда по постановлению губернатора участку изменили категорию на производственную зону для размещения отходов потребления. Однако в 2014 году суд отменил это постановление, а затем земля перешла к новым собственникам.

— Около села всего на расстоянии пары километров собираются организовать захоронение ТБО. Сначала организация планирует вырыть котлован и покрыть его плёнкой. А потом на это место собираются свозить переработанный мусор на постоянной основе. Конечно, это принесёт неудобства жителям села, не только в виде запаха, но ещё и пыли, так как большегрузы будут поднимать песок на гравийных дорогах. А в селе нет тротуаров — мамы с колясками, дети и пожилые люди ходят по обочинам дорог, — рассказала глава Новотроицкого сельсовета Ирина Бондарь.

Также глава рассказала, что в шести километрах от участка — аэропорт. Если свалка ТБО начнёт функционировать, то птиц станет больше. Они могут мешать посадке и взлёту самолётов.

По её словам, раньше участок в 200 гектаров имел сельскохозяйственное назначение. Но этим летом администрация Благовещенского района всё-таки изменила назначение территории под «недропользование». Тогда собственник земли начал вывозить с неё грунт. Свалка в 50 гектаров, по планам, должна была находиться в середине пашни.

— Мы увидели, что на территории ведут работы, и узнали, что назначение земли поменялось. Тогда жители села подали коллективную жалобу в природоохранную прокуратуру и минприроды области. Минприроды совместно с Росгвардией провели проверку и установили, что у занимающейся этим компании нет лицензии на изымание грунта. В то же время природоохранная прокуратура признала смену назначения земли незаконной и вынесла предписание администрации Благовещенского района. Однако сейчас работы возобновлены, — рассказал Эдуард.

В ООО «Полигон-28» и в администрации Благовещенского района заверили, что не обладают никакой информацией о свалке. Судьба территории решится меньше, чем через месяц. На 7 декабря назначены общественные слушания по поводу внесения изменений в генеральный план Новотроицкого сельсовета для изменения категории земли.

Напомним, в этом году в районе села Новотроицкое, рядом с Кантон-Коммуной, амурчане создали несанкционированную свалку.