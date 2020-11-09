В Приамурье превышен эпидпорог по ОРВИ

4216 амурчан заразились вирусными простудами на прошедшей неделе, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Уже вторую неделю подряд в Приамурье превышен эпидемический порог по ОРВИ.

В среднем эпидпорог превышен на 37,6 процентов, при этом дети болеют мало, а вот среди взрослых ситуация нехорошая.

— Из числа заболевших ОРВИ 61 процент приходится на взрослое население с превышением эпидемического порога в данной возрастной группе в 3,7 раза, — уточняют в Роспотребнадзоре.

Статистика по коронавирусу в эти цифры не входит. Болеют амурчане аденовирусами, парагриппом, РС-вирусами. Случаев гриппа в регионе пока не зафиксировано.