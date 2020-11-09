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9ноября
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сегодня, 15:53 3

В Приамурье превышен эпидпорог по ОРВИ

В Приамурье превышен эпидпорог по ОРВИ
Фото: pixabay.com

4216 амурчан заразились вирусными простудами на прошедшей неделе, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Уже вторую неделю подряд в Приамурье превышен эпидемический порог по ОРВИ.

В среднем эпидпорог превышен на 37,6 процентов, при этом дети болеют мало, а вот среди взрослых ситуация нехорошая.

— Из числа заболевших ОРВИ 61 процент приходится на взрослое население с превышением эпидемического порога в данной возрастной группе в 3,7 раза, — уточняют в Роспотребнадзоре.

Статистика по коронавирусу в эти цифры не входит. Болеют амурчане аденовирусами, парагриппом, РС-вирусами. Случаев гриппа в регионе пока не зафиксировано.

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#здоровье

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Почему до сих пор нет поздравлений Козлову А.А. с новым назначением?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    4216 человек за неделю! УЖАС!

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    13 минут назад

    "а вот среди взрослых ситуация нехорошая." да знаем мы ситуацию: тем, у кого температура ниже 38 ставят диагноз ОРВИ, в мазке отказывают. Человек идёт сдаёт мазок за деньги - оказывается ковид!

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