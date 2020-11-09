Домами в Благовещенске, где так и не начался отопительный сезон, заинтересовалась прокуратура

Амурская прокуратура начала проверки по сообщениям в СМИ, о том, что в нескольких многоэтажках города так и не дали отопление. Если в результате проверки будут выявлены нарушения, меры реагирования будут исчерпывающие, рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура области контролирует соблюдение прав граждан во время отопительного сезона, проверки проводят по всем фактам каких-либо технологических сбоев, которые могут оставить жителей области без тепла, воды или света. В период подготовительных работ обнаружили 252 таких сбоя, по этим фактам вынесли 43 представления и возбудили 10 дел по статье нарушение нормативов обеспечения коммунальными услугами.

После публикаций в СМИ и обращений местных жителей тепло вернулось в дома жителей посёлка Магдагачи. Там старая котельная не соответствовала требованиям, по решению суда старое здание укрепили, чтобы оно смогло выполнять свои функции, до постановки новой модульной котельной в ноябре этого года.

В редакцию Амур.инфо уже обращались жители многоэтажки по адресу Театральная, 81, где так и не начался отопительный сезон. Сейчас в этой ситуации также разбирается прокуратура.