Российских туристов на Кубе заперли в бункере из-за коронавируса

По словам девушки, тесты на коронавирус российским туристам сделали в общественном туалете. У некоторых из группы тест показал положительный результат, их сразу отправили в больницу. А всех остальных изолировали в отдельном бункере.

Пострадавшая пожаловалась в Instagram, что их туроператор «Пегас Туристик» не предпринимает никаких мер.

Девушка также сообщила, что через 5 дней им всем собираются сделать повторный тест. До этого туристы должны находиться в изоляции. Если второй тест тоже будет отрицательный, их отправят домой. Пострадавшая хотела сделать платный анализ, чтобы получить результат быстрее, но ей в этом отказали.

Позже туристка сообщила, что туроператор наконец отреагировал и им принесли фрукты, воду и горячие напитки, а в номерах потравили насекомых.

«Вся эта ситуация — это иллюстрация того, что остается за кадром, когда ты приезжаешь на отдых. Куба не готова к туристам», — предупредила в Instagram девушка.