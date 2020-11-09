Российских туристов на Кубе заперли в бункере из-за коронавируса
Прилетевших на Кубу российских туристов заперли в отдельном бункере из-за коронавируса, сообщила туристка из Екатеринбурга. Об этом пишет агенство URA.RU.
По словам девушки, тесты на коронавирус российским туристам сделали в общественном туалете. У некоторых из группы тест показал положительный результат, их сразу отправили в больницу. А всех остальных изолировали в отдельном бункере.
Пострадавшая пожаловалась в Instagram, что их туроператор «Пегас Туристик» не предпринимает никаких мер.
Девушка также сообщила, что через 5 дней им всем собираются сделать повторный тест. До этого туристы должны находиться в изоляции. Если второй тест тоже будет отрицательный, их отправят домой. Пострадавшая хотела сделать платный анализ, чтобы получить результат быстрее, но ей в этом отказали.
Позже туристка сообщила, что туроператор наконец отреагировал и им принесли фрукты, воду и горячие напитки, а в номерах потравили насекомых.
«Вся эта ситуация — это иллюстрация того, что остается за кадром, когда ты приезжаешь на отдых. Куба не готова к туристам», — предупредила в Instagram девушка.
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