Ясно и безветренно: прогноз погоды на 10 ноября

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Завтрашний день обещает быть солнечным почти на всей территории Амурской области.

По сообщению Амурского гидрометцентра, ночью 10 ноября на севере области переменно, местами небольшой снег, на юге малооблачно, без осадков. Ветер западный, северо-западный 2-7 метров в секунду. Местами на дорогах сохраняется снежный накат, гололедица. Температура -12°С...-17°С, в отдельных районах до -26°С.

Днём на севере области переменная облачность, без существенных осадков, на юге небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, с переходом на юго-восточный 3-8 метров в секунду. На дорогах сохраняется снежный накат, гололедица. Температура -3°С...-8°С , местами -11°С...-16°С.

В Завитинске ясно, без осадков. Температура днём -6°С...-11°С, ночью -15°С. Днём штиль, вечером подует южный ветер 2-3 метра в секунду.

В Райчихинске ясно, без осадков. Днём температура -7°С…-13°С, ночью -15°С. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

В Архаре ясно, без осадков. Температура днём -7°С...-13°С, ночью до -15°С. Ветер северо-западный, 2 метра в секунду.

В Свободном ясно, без осадков. Днём температура -8°С…-9°С, ночью -13°С. Ветер юго-восточный, 1-2 метров в секунду, с порывами до 4 метров в секунду.

В Шимановске ясно, без осадков. Температура днём -8°С...-10°С, ночью до -11°С. Ветер юго-восточный, 1-3 метра в секунду.

В Зее ясно, без осадков. Днём температура -7°С...-9°С, ночью -10°С. Ветер южный, 1-2 метра в секунду.

В Сковородине ясно, без осадков. Температура днём -6°С...-9°С, ночью до -11°С. Ветер южный, 1-3 метра в секунду.

В Тынде пасмурно, небольшой снег. Температура днём -11°С...-14°С, ночью -14°С...-17°С. Ветер северо-восточный, 1-3 метра в секунду, сообщает портал Gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью ясно, днём небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, днём с переходом на юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура ночью -12°С...-14°С, днём -3°С...-5°С.