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9ноября
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сегодня, 15:27 2

В Приамурье, несмотря на закрытые границы, набрали в вузы больше китайских студентов

В Приамурье, несмотря на закрытые границы, набрали в вузы больше китайских студентов
Фото: личный архив Николая Кухаренко

Университеты провинции Хэйлунцзян отказались он набора иностранных студентов, в том числе и из России. При этом в Амурской области китайских студентов в этом году набрали даже больше, чем в прошлые годы.

Университеты и другие высшие учебные заведения провинции Хэйлунцзян не планируют приглашать иностранных специалистов из-за границы в этом году. Об этом Biang.ru сообщили в управлении образования провинции.

«Таких планов нет. За рубежом резкий рост заболеваемости COVID-19, поэтому вузам дано указание не приглашать иностранцев из-за рубежа как минимум до конца года, включая тех, кто уже работает с ними дистанционно, находясь за границей. Но, конечно же, есть исключения», — заявили в ведомстве, добавив, что данные ограничения также касаются российских специалистов, которые минувшей зимой вернулись на Дальний Восток и до сих пор не могут въехать в Китай. В управлении образования также пояснили, что, согласно распоряжению о зарплатах, те иностранные специалисты, которые уехали из Китая и не могут вернуться из-за пандемии, будут иметь право на получение минимальной базовой зарплаты, а каждый час их работы, как у внештатников, будет оплачиваться отдельно.

Ситуация с возвращение преподавателей в Китай теперь будет рассматриваться лишь будущей весной.

— Решение о приглашении иностранных специалистов и открытии для них квот будет рассматриваться весной 2021 года. Все будет зависеть от ситуации с COVID-19 за границей. Иностранцы, которые сейчас находятся в провинции Хэйлунцзян, будут продолжать работать, если они того пожелают. Тут никаких принципиальных проблем нет, — пояснили в управлении образования провинции Хэйлунцзян.

При этом в Амурской области китайских студентов в этом году набрали даже больше, чем в прошлые годы.

— В этом году мы не отказывались от нового набора студентов, даже больше набрали на подготовительное отделение. Кто-то из китайских студентов сдавал вступительные экзамены через китайскую интернет-платформу DingTalk, кто-то в виде теста на сайте, — рассказал корреспонденту Амур.инфо начальник управления международного образования и сотрудничества и директор Института Конфуция Николай Кухаренко. — Сейчас все занятия на всех курсах с иностранными студентами проходят онлайн на этой китайской платформе. Исключение составляют три слушателя курсов из КНР, которые остались в Благовещенске. Для них занятия очные.

Тоже самое касается и китайских преподавателей, которые сейчас находятся в Поднебесной. Они оттуда ведут занятия с российскими слушателями курсов китайского языка в Институте Конфуция. Преподаватели тоже используют платформу DingTalk. Эта же платформа используется на факультете иностранных языков и в лицее БГПУ для занятий по иностранным языкам.

Кто-то ругает «дистанционку», а кто-то, напротив, хотел бы перевести детей на такое обучение, чтобы обезопасить в период высокого риска заражения коронавирусом. В областном центре учитель гимназии открыто написала, почему она за дистанционное обучение в настоящее время.

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#Дальний Восток #Китай #образование

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Комментарии
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  • OT

    OT
    1 час назад

    Это спекулятивный бизнес, а против спекуляции нужна совсем другая политическая система

  • Разнящий

    Разнящий
    31 минута назад

    Эпидемия - эпидемией, а денежки тоже зарабатывать надо.

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