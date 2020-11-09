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9ноября
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сегодня, 15:12 5

Амурские медики ответили более чем на 25 тысяч звонков на «горячую линию»

Амурские медики ответили более чем на 25 тысяч звонков на «горячую линию»
Фото: amurobl.ru

«Горячая линия» — телефон 112 — работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Медики принимают звонки в две смены.

На «горячей линии 112» с марта этого года работает медицинский блок. На звонки амурчан обычно отвечают 16 медиков. Сейчас половина из них находятся на больничном или на самоизоляции, как контактные с заболевшими коронавирусной инфекцией.

График работы у оставшихся в строю медиков ежедневный в две смены с 8 до 14 часов и с 14 до 20 часов. За октябрь на линию поступило более 4300 звонков, за 9 дней ноября — 1493. Всего с начала работы блока, медики ответили более чем на 25 тысяч звонков от жителей области.

— С ростом числа больных возросло и количество обращений. За день врачи отвечают на 150-230 звонков. Вопросы бывают разные. Если раньше амурчане спрашивали, в каких местах нужно носить маски и какие признаки у новой коронавирусной инфекции, то теперь люди обращаются по поводу задержек в получении результатов лабораторных исследований, а также за разъяснением, что делать в этом случае. Бывают и жизненно важные вопросы граждан, о них наши сотрудники напрямую сообщают главным врачам медучреждений, — рассказала Наталья Фатьянова, главный врач Амурского областного центра медицинской профилактики.

Бесплатные номера «горячей линии» 8-800-2000-112 и 112. Позвонив на «горячую линию», можно получить ответы на вопросы: какие условия нужно соблюдать при самоизоляции, как не заразить окружающих, в какие медучреждения можно обратиться, как проводить профилактику респираторных заболеваний и какие признаки имеет новая коронавирусная инфекция, сообщает портал правительства Приамурья.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Зимняя Марта

    Зимняя Марта
    1 час назад

    По телефону тоже передаётся?

  • OT

    OT
    1 час назад

    Это спекулятивный бизнес, а против спекулчнтов нужна совсем другая политическая система.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Прощу прощения, но я не туда разместил комментарий. Это из-за медленного переключения между новостями

  • OT

    OT
    58 минут назад

    Осталось медикам ответить еще на тысячу и один звонок?

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