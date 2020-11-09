Благовещенский приют «Остров спасения» остро нуждается в помощи

Приюту нужны мешки для мусора на 180 и 200 литров, корм для собак, постельное белье, полотенца, покрывала.

«Дорогие друзья, ни для кого не секрет, что сейчас наступило тяжелое для всех время. Сложившаяся во всем мире ситуация создала очень много проблем во всех сферах. И наш приют не стал исключением. Мы понимаем, что сейчас многие заняты своими проблемами, но мы очень просим не забывать о нас. Наши подопечные по-прежнему ежедневно хотят есть, лечиться и жить в чистоте. Животным же не объяснишь, что сейчас нужно переждать определенный период, а потом всё встанет на свои места. Только благодаря вашей поддержке мы сможем выжить в эти тяжелые времена», — пишут работники приюта на странице приюта в Instagram.

Все необходимое принимается по адресу улица Островского, 155. Каждый желающий может привезти все и заодно познакомиться с питомцами приюта.

Помощь можно перечислить на карту 4276 0300 1019 4005. Или по номеру телефона 89145850645.

Напомним, что до конца года в Благовещенске планируют открыть крупный межмуниципальный приют для животных. Он будет рассчитан на 250 мест постоянного пребывания, сообщает амурское управление ветеринарии.

Кроме областного центра Приамурья, он будет обслуживать девять южных районов — Благовещенский, Ивановский, Тамбовский, Константиновский, Михайловский, Октябрьский, Бурейский, Архаринский и Завитинский, а также Райчихинск и Прогресс.