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В Подмосковье при крушении легкомоторного самолёта погиб ведущий НТВ Александр Колтовой

В Подмосковье при крушении легкомоторного самолёта погиб ведущий НТВ Александр Колтовой
Фото: Twitter

7 ноября в авиакатастрофе трагически погиб ведущий проекта «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» на НТВ Александр Колтовой. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает НТВ.

Колтовой был за штурвалом легкомоторного самолёта Cessna, который перед вылетом успешно прошёл все проверки.

Журналист подал сигнал бедствия через несколько минут после взлёта и сообщил об отказе и возгорании двигателя. На борту была ещё пассажирка. Ранее была информация, что это жена Колтового, но потом это опровергли.

Около посёлка Чкаловский произошла жесткая посадке в поле, после чего самолёт загорелся. Он полностью разрушен.

Александр Колтовой лишь недавно получил лицензию и налетал чуть больше 100 часов. В Instagram он часто показывал видео своих тренировок и первых полетов.

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#происшествия #СМИ

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